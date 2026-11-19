Örnek No:55*

2026/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 353 Ada, 17 Parsel, Taşınmaz boş arsa konumunda ve .üzerinde yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Selahaddin Eyyubi Mah. 1530.Sok No:11 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 117 m2

İmar Durumu :12.07.2013 tarih ve 1523 sayılı kararı ile Esenyurt Tem Güneyi 2.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır. İstanbul 2.İdare Mah. 27.09.2013 tarih 2012/1286 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunduğundan imar durum belgesi düzenlenememektedir. Ayrıca parselüzerinden ENH (Enerji Nakil Hattı) geçmekte olup, ilgili kurumdan görüş almadan uygulama yapılamamaktadır.

Kıymeti : 6.318.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydındaki gibidir. 2- 117 m2 üzerinde TEK lehine intifa hakkı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:02

16/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02598392