T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2022/774 Esas

26/08/2024

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Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı ZAGHMOURE ÜLGER adına gerekçeli karar evrakı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesi ile davalı ile 27/06/2014 tarihinde evlendiklerini, evlilikten müşterek çocuklarının olmadığını,aralarında ruhen ve fikren uyuşmazlıklar olduğunu, davalı ile yaklaşık 3 yıl evli kaldıklarını, davalının 5 yıl önce Türkiye'den gittiğini ve tekrar geri gelmediğini, evliliğin çekilmez hale geldiğini, aile birliğinin devamının imkansız olduğunu, evliliğin fiilen sona erdiğini, açıklanan nedenlerle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava ettiği ve dosyanın 10/07/2023 tarihinde "Davanın kabulüne, ERZURUM İli, YAKUTİYE İlçesi, KAZIM KARABEKİR PAŞA Köyü/mah. Cilt 47, hane 548'de nüfusa kayıtlı, H****N ve S****N'den olma, 20/10/1**5 doğumlu, 1********8 Tc kimlik nolu, davacı KENAN ÜLGER ile Cezayir uyruklu 186418500 pasaport nolu, davalı FATİHA ZAGHMOURE ÜLGER'in TMK'nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Davacının maddi-manevi tazminat ile ziynet eşyalarına ilişkin talebinden feragat etmesi nedeniyle talepleri yönünden davanın reddine karar verilmiş olup, davalının açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar evrakının davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle davalı ZAGHMOURE ÜLGER'e ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02082282