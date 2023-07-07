T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/1465 Esas





26/06/2023

İ L A N

Davacı , GÖKHAN OĞLAK ile Davalı , AYŞEGÜL OĞLAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;



Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı AYŞEGÜL OĞLAK'a duruşma günü ve dava dilekçesinin de tebliğ edilememesi nedeniyle kararın tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememizin 28/12/2022 tarihli kararı ile Davanın KABULÜNE, KIRIKKALE İli, DELİCE İlçesi, KURTOĞLU Köyü/mah. Cilt 37, hane 33, 53 Bs No'da nüfusa kayıtlı, OSMAN ve NİMET'den olma, 10/12/1987 doğumlu, 56083617994 Tc kimlik nolu, davacı GÖKHAN OĞLAK ile aynı hane, 94 Bs No'da nüfusa kayıtlı KAZIM ve ÖZLEM'den olma 07/09/2000 doğumlu,68032018592 Tc kimlik nolu, davalı AYŞEGÜL OĞLAK'ın 4721 Sayılı M.K. 166/3 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA karar verilmiş olup kararın davalı AYŞEGÜL OĞLAK'a ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 haftalık istinaf başvuru süresinin bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26/06/2023

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Basın No: ILN01855493