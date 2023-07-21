T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/355 Esas



11/07/2023



İLANEN TEBLİGAT

BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/355

DAHİLİ DAVALI: ÖZCAN AYTULUNER - 35971740174



Mahkememizce Dahili davalı ÖZCAN AYTULUNER'ın tespit edilen adresine dava dilekçesinin ve tensip tutanağının tebliğe çıkarılmış olup, çıkarılan tebligatın iade döndüğü, Mahkememizce ilçe emniyet müdürlüğüne adres tespiti hususunda yazılan müzekkereye olumsuz cevap verildiği , ABD Türkiye Başkonsolosluğuna adres tespiti hususunda yazılan müzekkerenin iade edildği,adresinizin tespit edilemediği görüldüğünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



''6100Sayılı HMKnun 317 ve 318ci maddeleri uyarıca dava dilekçesi ve eklerinin tebliğinden itibaren en geç 2 hafta içinde varsa cevaplarını ve sunmak istediğiniz tüm delillerinizi ve belgelerinizi asıllarıyla birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş şekilde ibraz etmeniz dayandığınız vakıalar ile hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz, Aksi taktirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi ve Tensip Zabtı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. ''

#ilangovtr

Basın No: ILN01863568