T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Kavaklı Mah. 156 Ada, 1 Parsel, 21B-1 Blok, 8.kat, 18 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz brüt 125 m2 alanlı, daire olarak kullanılmakta, mimari projesine göre 3 adet ota, salın, 12 balkon, antre, hol, mutfak, banyo, tuvalet hacimlerinden ibaret, binada 2 adet asansör bulunmaktadır.

Adresi : Barış Mah. Akdeniz Caddesi No:9 Pramit Konutları B-1 Blok Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 125 m2

Arsa Payı : 4/1280

İmar Durumu : 21.01.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planlarında, konut alanı (blok nizam, 10-13-15 kat) olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 4.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Hissedar EMRE TOSYALI'ya tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:22

23/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02555505