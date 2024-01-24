T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/276 Esas

DAVALI : IBRAHIM HASSAN DESOUKY MORAD -990.......30- HASSAN ve KAWTHER oğlu/kızı, 15/01/1965 dogumlu

SN. IBRAHIM HASSAN DESOUKY MORAD Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, 20/05/2022 tarihli ara karar ve tensip tutanağına ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği nedeniyle tebligat yapılamamış olup, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından, adresiniz meçhul durumda olduğundan, tarafınıza ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı ATİLLA EKŞİNOZLUGİL tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Davacının İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, Çiftlik Mevkii, 1455 Ada, 12 parsel sayılı taşınmazda davalılar adına kayıtlı bulunan B-BLOK (59-100-147-172-226-230-232-237-246)numaralı taşınmazların eski maliki olduğu, dava dışı Eval İnşaat ve Ticaret Limited şirketi ile sözleşme akdettiğini, bu şirketin davacıya düşen birçok taşınmazı davalılara devrettiğini, tarafınıza muvazaalı olarak devri yapılan tapu kayıtlarının kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye dönük feshine karar verilerek kesinleşmiş olması nedeniyle iptal edilerek davacı adına tesciline karar verilmesini, bu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptal edilerek her türlü takyidattan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin tarafınız üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talepli dava açılmış olup, mahkememizin 20/05/2022 tarihli ara karar uyarınca dava konusu taşınmaz üzerine davalıdır şerhi işlendiği, açılan davaya HMK 122. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

İş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01971698