T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Kavaklı Mah. 866 Parsel, , C2 Blok, 8.kat, 258 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz balkon dahil net 542 olduu, taşınmaz projesine göre 2oda, 1 salon, 1 banyo, tuvalet, 1 mutfak ve 1 balkondan ibaret olduğu, keşif günü daire kapısı kapalı olduğu için iç mekan görüntülenememiştir.

Adresi : Büyükşehir Mah. Hüseyin Yıldız Sok No:10 A5 Blok D:34 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 54 m2

Arsa Payı : 60/53130

İmar Durumu : 21.01.2007 tarihli uygulama imar planında konut alanı(blok nizam, 11 kat, 14 kat, 15 kat) olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:20

22/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02387598