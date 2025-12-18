T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. , 3077 Ada, 35 Parsel, Bodrum kat, 1 Nolu Bağımsız bölüm, antre, salon, 2 oda ve banyo ve wc hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Balıkyolu Mah. 484 Sok No:19 Bodrum Kat D:1 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 62 m2

Arsa Payı : 8/100

İmar Durumu :Esenyurt Tem Güneyi 4.etap 1/1000ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır. Danıştay 6.Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarih 2023/4489 esas, 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan iptali bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu parseli de kapsayan alana ilişkin İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 30.10.2023 tarih 2023/1285 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunduğundan imar durum belgesi düzenlenememektedir.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 3077 Ada, 35 Parsel, Zemin kat, 4 Nolu Bağımsız bölüm, antre, salon, 2 oda, banyo ve wc hacimlerimden oluşmaktadır.

Adresi : Balıkyolu Mah. 484.Sok No:19Zemin Kat D:4 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 57 m2

Arsa Payı : 9/100

İmar Durumu :Esenyurt Tem Güneyi 4.etap 1/1000ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır. Danıştay 6.Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarih 2023/4489 esas, 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan iptali bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu parseli de kapsayan alana ilişkin İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 30.10.2023 tarih 2023/1285 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunduğundan imar durum belgesi düzenlenememektedir.

Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:33

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 3077 Ada, 35 Parsel, 2.kat, 8 Nolu Bağımsızsız bölüm, antre, salon, 2 oda, banyo ve wc hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Balıkyolu Mah. 484Sok. No:19 2.Kat D:8 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 67 m2

Arsa Payı : 11/100

İmar Durumu :Esenyurt Tem Güneyi 4.etap 1/1000ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır. Danıştay 6.Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarih 2023/4489 esas, 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan iptali bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu parseli de kapsayan alana ilişkin İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 30.10.2023 tarih 2023/1285 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunduğundan imar durum belgesi düzenlenememektedir.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:38

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 3077 Ada, 35 Parsel, 3.kat, 10 Nolu Bağımsız bölüm, antre, salon, 2 oda, banyo ve wc hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Balıkyolu Mah. 484 Sok No:19 3.Kat D:10 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 67 m2

Arsa Payı : 11/100

İmar Durumu :Esenyurt Tem Güneyi 4.etap 1/1000ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır. Danıştay 6.Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarih 2023/4489 esas, 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan iptali bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu parseli de kapsayan alana ilişkin İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 30.10.2023 tarih 2023/1285 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunduğundan imar durum belgesi düzenlenememektedir.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:44

16/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

