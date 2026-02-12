T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2025/1003

Davacı, SHAFIULLAH ABDULRAZEK ile Davalı, RAHAF HUSSAIN arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği ile ilgili Davalı RAHAF HUSSAIN (99923587866) 'ün Adnan Kahveci Mah. Uludağ Cad. 20/3 Kalekent 2 Sitesi B8 Blok D:8 Beylikdüzü/İSTANBUL adresine TK. 21/1 mad. göre adresine çıkartılan tebligatların tanınmıyor olması nedeniyle iade edildiğinden RAHAF HUSSAIN'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkili Shafıullah ABDULRAZEK'in maliki olduğu Beylikdüzü/İstanbul adresindeki taşınmazın davalıya kira sözleşmesi ile kiralandığını, davalının kira borçlarını ödememesi üzerine Büyükçekmece İcra Dairesi 2025/86601 Esas sayılı dosya ile icra takibi başlatıldığını, takibin kesinleşmesine rağmen davalının borcunu ödemediğini, muaccel kira bedelini ödemeyerek temerrüde düştüğünü, icra takibine itiraz etmediği gibi 30 günlük ödeme süresinde de borcunu yatırmadığını belirterek, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin feshine ve davalı kiracının temerrüt sebebiyle taşınmazdan tahliyesine, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine talep ve dava etmiştir.

İlanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, verilen süre içinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 23/03/2026 tarihli duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026

