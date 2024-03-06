T.C BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

İSTANBUL

DOSYA NO: 2023/105

Davacı Özgür GÜNEŞ ile Davalı Heşşeb DURDE arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi davası nedeniyle;

Davalı Heşşeb DURDE (99626298540) 'nin Şükrüçavuş Mah. Yeni Sok. No:10/2 Mudanya/ BURSA adresine çıkartılan tebligatların iade geldiği mernis adresi de açık olmadığından ( BOŞ) Hebbeş DURDE'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan;

'' HMK .317/2 ve 128 mad. gereğince HMK.129 mad uygun şekilde ,iki hafta içinde cevap vermeniz,süresi içinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ayrıca HMK.147/2 mad.gereğince tarafınıza gönderilen davetiyede belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan makemede hazır bulunmadığınız takdirde ,duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur''ihtarına, duruşmanın 20/05/2024 günü saat 09:30'da yapılacağı taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu iş bu ilan ile ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01996478