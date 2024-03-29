T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/1583 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1583 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapunun Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, 786 parselde kayıtlı A1-4 Blok 9. kat (38) bağımsız bölüm no.lu konut nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, No: 1/2 Ozanlar Sitesi A1 Blok K: 9 D: 38 adresinde yer almaktadır. Keşif günü konut kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediye?den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle tespit edilmiştir. Buna göre konutun plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, koridor, iki yatak odası, bir oturma odası, banyo tuvalet, ayrı tuvalet ve bir mutfak balkonundan ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc?dir. Onaylı mimari projesine göre mesken net 85,68 m2 ve 4,78 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Binada iki asansör mevcuttur. Binada ortak alanlar mermerdir. 2007 yılında inşa edilmiştir.

Adresi : Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, No: 1/2 Ozanlar Sitesi A1 Blok K: 9 D: 38 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 9.228,79 m2

Arsa Payı : 80/9228

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Gürpınar Uygulama imar planında e: 2.00, hmaks: 24,50 m. (12 kat) blok nizam konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 1.570.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2024 - 12:05

21/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02010504