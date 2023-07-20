T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
2023-07-20 00:00:00 -
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
ESAS NO : 2023/370 Esas
KARAR NO : 2023/462
KARAR NO : 2023/462
Davacı ORHAN İNANÇ tarafından açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
2-Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, Seslitaş Köy/Mah, 147 074 439 54 TC.kimlik numaralı Orhan İNANÇ'ın kayden Orhan olan adının iptali ile "Işıl " olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE bu hususun nüfus kaydına tesciline karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01862493