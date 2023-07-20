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Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-07-20 00:00:00 -

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/370 Esas
KARAR NO : 2023/462

Davacı ORHAN İNANÇ tarafından açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

2-Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, Seslitaş Köy/Mah, 147 074 439 54 TC.kimlik numaralı Orhan İNANÇ'ın kayden Orhan olan adının iptali ile "Işıl " olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE bu hususun nüfus kaydına tesciline karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01862493