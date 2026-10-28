  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/1024 Esas
22.10.2026

Konu : İlan

İ L A N

Davacı , GÜLİZAR UÇAN ile Davalı , MAHSUNİ ÖRÜM arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Katılım Nafakası) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Mahsuni Örüm adına tahkikat duruşma günü yeri ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 21/10/2026 tarihli duruşma zabtı 4 nolu ara kararı gereğince davalının açık adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gün ve saatinin davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle; "HMK'nun 147.maddesi uyarınca belirlenen tahkikat duruşma günü olan 17/03/2027 saat 10:55'te geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur." hususunun ihtar olunduğuna dair davalı T.C. NO:57064285478 Mahsuni Örüm'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02579928