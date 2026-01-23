T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/147 Esas

19.01.2026

Konu : ilanen tebliğ

-İLAN-

Davacı , KEMAL İŞBARA ile Davalı , SELMA İŞBARA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı SELMA İŞBARA adına tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HMK'nun 147.maddesiuyarınca belirlenen tahkikat duruşma günü ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" ihtarı ile 12/06/2026 saat 10:50 duruşma gün ve saati Selma İŞBARA' ya ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : SELMA İŞBARA - 53452183944Sultaniye Mahallesi 614 Sokak No:23/2 Esenyurt/ İSTANBUL

HÜSEYİN ve FATMA oğlu/kızı, 25/12/1995 dogumlu

#ilangovtr

Basın No: ILN02386362