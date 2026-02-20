T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Karar No:2025/816
İLAN VARAKASI
DAVACI :K.H.
MÜŞTEKİ :MUSTAFA MOHMOOD SAAD, Mustafa ve Suad oğlu, 01/11/1971 ırak doğumlu, İstiklal Mah. Sahaf Çeşmesi Sok. Beyoğlu/ İSTANBUL
SANIKLAR :1-GASSAN ELZAĞLÜL, Teysir ve Fikriye oğlu, 12/12/1997 ŞAM doğumlu, Akevler Mah.1082. Sok Başyapıt First Class Sitesi Daire:139 Esenyurt/İSTANBUL TC Kimlik No:99036131192
MÜDAFİSİ :Av. DURSUN İZCİ
:2-MUHAMMED HAMDAN, Ali ve Fatma oğlu, 10/03/1988 HALEP doğumlu, Yenidoğan Mah. Çekerek Cad. No:76 İç Kapı No:1 Sorgun/YOZGAT TC Kimlik No:99774039514
MÜDAFİSİ :Av. ENES AYDIN, Zafer Mah .Deniz Geçmiş Cad. No4 D10 Esenyurt/İSTANBUL
:3-ISMAIL HAMMOUDI, Mustafa ve Sawsan oğlu, 08/03/2000 EDLIB doğumlu, Dinkçiler Mah. 9 Sütlüce Sok. N:1 İç Kapı No:1 Altıeylül/BALIKESİR TC Kimlik No:99648361826
SUÇ : Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ : 08/11/2020
SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT
KARAR TARİHİ : 05/12/2025
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanıklar hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Dolandırıcılık" (TCK.nun 157/1 mad.)" suçundan CMK. 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAAT kararı verildiği, tarafların yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen taraflar bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.
