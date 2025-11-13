T.C. BÜYÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

"Hakaret" suçundan sanık Adem oğlu Serdal Diril hakkında basit yargılama usulü uygulanarak mahkememizce verilen 2025/137 E. 2025/585 K. sayılı 28.08.2025 tarihli karar ile sanığa "Ceza Verilmesine Yer Olmadığına" dair verilen kararın sanığın dosyada mevcut adresinde tebliğ edilemediği gibi tebligata yarar başka adresi de tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş, işbu varakanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesinden vereceği bir dilekçe ile itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02332862