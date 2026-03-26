T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/1503 Esas

DAVALI : KUDRET ALPAY - 56071159420

Davacı LÜTFİ ERHAN tarafından aleyhinize açılan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davasında Atatürk Mah. Adalet Sok. No:21 D:29 Esenyurt/İSTANBUL adresinde taşınmazdaki kira parasının tespiti talep edilmiş olup, yukarıda ismi belirtilen davalı adına tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 17/09/2026 günü saat: 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi Raporu ve Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02431533