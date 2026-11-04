T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2026/777 Esas
DAVALI : HASAN AŞKCAN DEMİRKOL - 34384755324
Davacı ROYAL GARDEN RESİDENCE YÖNETİMİ tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) davasında; davalının Büyükçekmece İcra Müdürlüğünün 2025/63619 Esas sayılı dosyasına yaptığı haksız itirazın iptali ve takibin devamı, alacağın davalıdan tahsili talep edilmiş olup, yukarıda ismi belirtilen davalı adına tebliğat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
6100 Sayılı HMK.nun 317 ve 318. maddeleri uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesi ve eklerine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa cevaplarınızı, sunmak istediğiniz tüm delillerinizi ve belgelerinizi asıllarıyla birlikte ibraz etmeniz, hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz, aksi takdirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/10/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02584171