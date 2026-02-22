T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.69045316-2025/128-Ceza Dava Dosyası

09.02.2026

SANIK SEITEK ATAKEEV - 99787170020

İLAN

Şikayetçi tarafından aleyhinize açılan çekle ilgili karşılıksız işlemine sebebiyet verme davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde MERNİS'te kayıtlı adresinize şikayet dilekçesi ve duruşma gününü bildirir talimat yazılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, müşteki vekili, şikâyet dilekçesinde özetle; yetkilisi olduğunuz şirket tarafından keşide edilen Denizbank A.Ş. Beykent Şubesindeki çek hesabından keşide edilen H1-0457406 çek nolu, 03/04/2025 tarih ve 1.000.000,00 TL bedelli çekin tahsili için ibrazında karşılıksız çıktığını belirterek çekle ilgili "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan cezalandırılmanızı talep etmiştir.

Şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğiniz ve müdafi göndermediğiniz takdirde 2004 sayılı icra ve iflas kanunu 349. maddesi uyarınca yargılamaya, 12/03/2026 günü saat 10:50'de yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği ilanen ihtar olunur.

