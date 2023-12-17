T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.97347721-2021/272-Ceza Dava Dosyası

04.12.2023

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Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Ali ve Havva oğlu 14/04/1969 Maçka doğ. Trabzon-Maçka-Konak nüfusuna kayıtlı 35150222156 TC kimlik nolu Şerafettin KÖR hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinde ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;

HÜKÜM :

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nun 61.maddesi uyarınca sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 204/1 maddesi hükmü uyarınca takdiren ve tercihen 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanık hakkında TCK'nın 62. Maddesinin, CMK'nın 231/5 ve 6-a maddesinin uygulanmasının 52387 sayılı TCK'nın 50. Maddesinin uygulanmasının, 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına

3-Sanığın TCK.nın 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

8-Sanığın daha önceden İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/264 Esas ve 2018/253 Karar sayılı ilamı ile dolandırıcılık suçundan neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği,sanığın tekerüre esas ilamda da TCK'nun 58. maddesinin uygulanması nedeni ile 5237 sayılı TCK nun 58/6, 5275 Sayılı Kanun'un 108/3. maddesi maddesi gereğince sanığın cezasının İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, mükerrir sanık hakkında CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLIK TEDBİRİ UYGULANMASINA,

9-Suça konu adli emanetin 2019/5621 sırasında kayıtlı suça konu kimlik belgesi delil niteliği olduğundan dosyada delil olarak saklanmasına,

10-5271 sayılı CMK'nun 325/1-2.maddesi gereğince iş bu dava nedeni ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan 1 adet tebligat gideri olan 19 TL yargılama gideri toplamının sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına;

Dair; Cumhuriyet Savcısının huzurunda, sanığın yokluğunda, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla ( ceza infaz kurumunda bulunanlar bakımından ise aynı süreler içinde mahkememize gönderilmek üzere bulundukları ceza infaz kurumu yönetimine verecekleri bir dilekçe ile ), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN01953156