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Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-12-12 00:00:00 -

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/944 Esas

KARAR NO : 2023/1149

SANIK : MUHAMMET ÜNAL, Hüseyin ve Gülseren oğlu, 17/07/1994 Bakırköy doğumlu, Bartın, Ulus, Yeşilpazar mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Tehdit

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 26/01/2020

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 19/07/2023

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonunda, 23/10/2023 tarih 2022/944 Esas 2023/1149 Karar sayılı hükmü ile sanık hakkında Tehdit Suçundan TCK 106/1, 43/2, 62, CMK 251/3, 5237 TCK 58/7 maddeleri uyarınca 5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASINA dair karar Sanığın yokluğunda ve ifadesinde bildirdiği adresine tebliğ yapılmış ancak tebligatlar işlemsiz olarak döndüğünden ve mernis adresi de bulunmadığından 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekce ile veya mahkeme zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirilmek suretiyle ayrıca mahkememize gönderilmek üzere, başka bir yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine veya cezaevinde olunması halinde Cezaevi müdürlüğüne verilecek dilekçe ile mahkememize İtiraz Yasa Yolu açık olmak üzere,aksi takdirde İtiraz Yasa Yoluna gidilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 08/12/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01948803