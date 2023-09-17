T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/710 Esas

KARAR NO : 2023/1342



Sahte Parayı Bilerek Kabul Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/09/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 197/2 maddesi gereğince hakkında görevsizlik kararı verilen Khaled ve Ahlam oğlu, 1992 Lübnan doğumlu sanık ATEYA ALHASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.



3-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN01893282