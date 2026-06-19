TC. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
TC. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN VARAKASI
DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : MAKBULE ÖRS
SANIK : NERİMAN KURT, Nüreddin ve Ayten Kızı, 10/04/1974 Bitlis doğumlu,
SUÇ : Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ : 02/03/2019
SUÇ YERİ : Esenyurt/İstanbul
Mahkememizin 20/04/2026 tarih, 2026/132 esas, 2026/321 karar sayılı 20/04/2026 tarihli gerekçeli kararı ile sanık Neriman KURT hakkında Basit Yaralama suçundan TCK' nın 86/2. Maddesi gereğince açılan kamu davasında neticeten ve takdiren 1.120,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla, sanık Neriman KURT' un gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK' nun252. Maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 16/06/2026
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Basın No: ILN02491419