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Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-09-05 00:01:00 -

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI

DOSYA NO : 2024/219 Esas

KARAR NO : 2024/575

DAVACI : K.H.

SANIK : HAMZEH DAHER- Yabancı Kimlik No: 99819670504 Maısaa ve Ahmad oğlu, 13/01/2000 Aleppo Doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 31/01/2024

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 20/05/2024

Mahkememizin 20/05/2024 tarih, 2024/219 esas, 2024/575 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık HAMZEH DAHER hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5271 Sayılı CMK' nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmiş olmakla, sanık HAMZEH DAHER' in gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 273.maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 02/09/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02084460