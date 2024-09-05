T.C. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/219 Esas
KARAR NO : 2024/575
DAVACI : K.H.
SANIK : HAMZEH DAHER- Yabancı Kimlik No: 99819670504 Maısaa ve Ahmad oğlu, 13/01/2000 Aleppo Doğumlu,
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 31/01/2024
SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT
KARAR TARİHİ : 20/05/2024
Mahkememizin 20/05/2024 tarih, 2024/219 esas, 2024/575 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık HAMZEH DAHER hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5271 Sayılı CMK' nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmiş olmakla, sanık HAMZEH DAHER' in gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 273.maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 02/09/2024
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Basın No: ILN02084460