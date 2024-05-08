T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/70

Karar No : 2024/8

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 09/01/2024 tarihli karar ile Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından 6136 sayılı Kanunun 13/1 maddesi uyarınca ayrı ayrı 1 YIL 6 AY Hapis ve 840.00 TL Adli Para Cezası ve yine 1 YIL 3 AY Hapis ve 720.00 TL Adli Para Cezalarına dair verilen mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen sanık Tansel ve Sema Nur oğlu 14/05/1984 CAN AKKAŞ'a tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 03/04/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02027566