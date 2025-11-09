T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Gürpınar Yeni Mah. 3703 Parsel, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz 2+1 olup, giriş, hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 terastan ibarettir.

Adresi : Pınartepe Mah. Ayduntuğ Sok No:2 Gül Apt Zemin Kat D:3 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 82 m2

Arsa Payı : 20/300

İmar Durumu : İBB Meclisince 16.01.2015 tarih 134 sayılı meclis kararıyla "yapı yasaklı alan" olarak ilan edildiği, plan notlarında " bu sınırlar içerisinde, meri uygulama imar planları ve bu uygulama imar planları üzerinde yapılan değişiklikler/tadilatlar doğrultusunda uygulama yapılamaz. Ruhsat düzenlenemez" denildiği, bu doğrultuda yapı yasaklı alan fonksiyonunda kalan parsellerde belediye tarafından uygulama yapılamamaktadır. Bu alanda üretilecek ayrıntılı jeolojik-jeoteknik-mikro bölgeleme etüdlerinin tamamlanmasına müteakip etüd sonuçları doğrultusunda nazım imar planı hazırlanacağı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:40

07/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

