T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 294 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz 104,75 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli olup, üzerinde 2 katlı bina bulunmakta, yapı toplam inşaat alanı 155 m2.dir.

Adresi : Mehterçeşme Mah. Bağdat Cad. 2006.Sok No:17 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 104,75 m2

İmar Durumu : İBB Meclisinin 12/07/2013 tarih 1523 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 2.Etap 1/1000çekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır. Ancak İstanbul 10.İdare Mahkemesinin 28.11.2023 tarih 2022/1962 esas 2023/2640 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan iptali bulunmakta olup, hukuki süreç devam ettiğinden imar durum belgesi düzenlenemediği bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.853.875,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tamamı üzerinde TEİAŞ lehine irtifak hakkı mevcuttur. 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:22

05/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02085672