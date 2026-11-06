T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Konu : İLAN.
BÜYÜKÇEKMECE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2026/367 Esas
İLAN
Davacı, Kentyap İnşaat San.Tic. Ltd. Şti. ile davalılar, Abdullah Avcı, Abdullah Kula, Abdullah Özdemir vd. arasında görülen Tapu İptali-Tescil davasında;
Dahili davalı İlknur İspirli'nin adresi tespit edilemediğinden istinaf ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden,
İstanbul BAM 15. Hukuk Dairesinin 2026/506 esas 2026/620 karar sayılı ilamı ile mahkememizin 07/02/2025 tarih, 2018/221 Esas sayılı kararının kaldırılarak dosya mahkememizin 2026/367 esasına kaydolmuş olup, 09/12/2026 günü saat 10:10'da geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği veya karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu İLKNUR İSPİRLİ'ye İLANEN TEBLİĞ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02587319