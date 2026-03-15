T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2025/560 Esas

KARAR NO: 2026/137

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/02/2026 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince Shadrack Waswa Wele ve Ruth Naliaka Waswa kızı, 07/01/1995 doğumlu MARY NAFULA WASWA tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 12.03.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02425548