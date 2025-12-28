T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2020/425 Esas

KARAR NO : 2025/718

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/11/2025 tarihli ilamı ile 3/18, 3/18, 3/18 maddesi gereğince 13010 TL İDARÎ PARA CEZASI, 2595 TL İDARÎ PARA CEZASI, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Fatıma oğlu, 05/04/1996 doğumlu MAHMUD SELİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 16.12.2025

Basın No: ILN02371253