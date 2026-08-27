T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/99 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa ili Kestel ilçesi Gölbaşı mahallesinde kain tapunun 876 Ada 27 parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Zeytinlik" olan 5.648,41 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Uluyol mevkiinde bulunmakta olup kadastral yolu yoktur. Taşınmaz zeminde yabani zeytin ve orman emvali ağaçlar ile kaplıdır. Yer yer değişmekle birlikte % 10-12 meyilli bir yapıdadır. Karemsi şeklindedir. Erozyon ve drenaj problemi olmayan, Bahçe tarımı yapılabilir bir tarım arazisidir. Sulu tarım arazisidir. Taşınmazda ıslah çalışması yapıldıktan sonra bölgeye adapte olmuş her türlü meyvecilik tarımı yapılabilir. Taşınmaz elektrik, içme suyu, ulaşım, çöp toplama gibi belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Gölbaşı Mahallesi 876 Ada 27 Parsel Yüzölçümü : 5.648,41 m2 İmar Durumu:1/5000 Ölçekli Barakfaki Nazım İmar Planı kapsamında "Kısa mesafeli su havzası koruma alanında ve rekreasyon alanları"ında kalmaktadır. Kıymeti : 5.648.410,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Dosyasına bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:31

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa ili Kestel ilçesi Gölbaşı mahallesinde kain tapunun 876 Ada 28 parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 7.632,71 m2yüzölçümündeki taşınmaz Uluyol mevkiinde bulunmakta olup kadastral yolu yoktur. Taşınmaz zeminde yabani zeytin ve orman emvali ağaçlar ile kaplıdır. Yer yer değişmekle birlikte % 10-12 meyilli bir yapıdadır. Karemsi şeklindedir. Erozyon ve drenaj problemi olmayan, Bahçe tarımı yapılabilir bir tarım arazisidir. Sulu tarım arazisidir. Taşınmazda ıslah çalışması yapıldıktan sonra bölgeye adapte olmuş her türlü meyvecilik tarımı yapılabilir. Taşınmaz elektrik, içme suyu, ulaşım, çöp toplama gibi belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Gölbaşı Mahallesi 876 Ada 28 Parsel Yüzölçümü : 7.632,71 m2 İmar Durumu:1/5000 Ölçekli Barakfaki Nazım İmar Planı kapsamında "Kısa mesafeli su havzası koruma alanında ve rekreasyon alanları"ında kalmaktadır. Kıymeti : 7.632.710,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Dosyasına bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:31

25/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02536570