T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2025/72 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/72 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi Köyiçi Mevkisi 12900 Ada 4 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 5.071,67 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-10 arasında meyillidir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere toprak işlemeyi engelleyici bir durum yoktur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Toprak yapısı Killi-Tınlı yapıdadır. Ortabünyeli toprak profiline sahiptir. Tuzluluk, Alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz Kuru tarım arazisidir. Toprak verimlidir. Boş tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 12900 Ada 4 Parsel Yüzölçümü : 5.071,67 m2 İmar Durumu: ''Nitelikli Doğal Koruma Alanı'' dahilinde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup,1/1.000 Uygulama İmar Planı Kapsamında yer almamaktadır. Kıymeti : 5.071.670,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit -Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:01

05/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

