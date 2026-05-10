T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/229 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/229 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:98 A; tapuda Emek Mahallesi 328 Ada 28 Parsel kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 108,71 m2 yüzölçümündeki taşınmaza yönelik bilirkişilerce yapılan inceleme ve belirlemeler neticesinde, taşınmaz üzerinde zemin kat, 1. Kat, 2. kat ve 3. kattan ibaret toplamda dört katlı betonarme tarzda inşa edilmiş yapı bulunduğu belirlenmiştir. Taşınmazın zemin katına dışarıda gözlem yapılabilmiş olup, diğer katlardan ikinci ve üçüncü kata girilerek inceleme yapılabilmiştir. Bina ikinci katına yönelik yapılan gözlemlerde iki oda, bir salon, mutfak, banyo, tuvalet ve bir balkondan oluştuğu gözlemlenmiştir. Bina zemin katına yönelik yapılan gözlemde camlarının kısmen kırık olduğu gözlemlenmiştir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi 328 Ada 28 Parsel Yüzölçümü : 108,71 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Emek revizyon uygulama imar planı kapsamında bitişik nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti: 8.220.592,02 TL KDV: %20 Kaydındaki Şerhler: Bursa Büyükşehi Belediyesi Lehine Katılım Payı Vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 12:05

08/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

