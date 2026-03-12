T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/26 Ort. Gid. Satış



Konu : İlanen Tebligat Hk.



İLAN

Memurluğumuzda görülmekte olan satış dosyası nedeniyle; yapılan tüm araştırmalara rağmen hissedar MUSTAFA GÜNEŞLİ'nin tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kıymet takdir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bursa İli Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi 1730 Ada 17 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Ahşap Ev" olan 80,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazın kıymet takdiri 2.072.000,00 TL olarak belirlenmiş olup ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Bursa 6. Sulh hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılması; aksi takdirde MUSTAFA GÜNEŞLİ n'in raporu kabul etmiş sayılacağı hissedar MUSTAFA GÜNEŞLİ'ye ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02420839