T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/32 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4158 Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Altında Dükkanı Olan Bahçeli Ev" olan 544,85 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesi No:181 Osmangazi/BURSA adresindedir. Dava konusu taşınmaz zemin kat ve 2 adet normal kat olmak üzere toplam 3 katlıdır. Çatısı eğik olup üzeri kiremit ile kaplıdır. Bina 100 yaş üzeridir. Zemin kat; brüt 147,00 m² büyüklüğünde olup giriş holü iki dükkan, wc, oda, mutfak, kömürlük ve avlu bölümlerinden oluşmaktadır. 1.kat; brüt 136,00 m² büyüklüğünde olup hol, 3 oda ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır. 2.kat; brüt 136,00 m² büyüklüğünde olup hol, 3 oda ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Dava konusu taşınmaz toplam 389,00 m² bina + 30,00 m² avlu kullanım alanına sahiptir. Binanın sağında ve solunda 22,00 m² alanlı 2 adet hacim ilave edilmiştir. Isınma katı yakıtlı soba ile sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4158 Ada, 4 Parsel Yüzölçümü : 544,85 m2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kentsel sit sınırı dahilinde, Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Yapı parseli ve kısmen de yolda kalmakta olup, yapılacak her türlü imar uygulaması hakkında BKVKB Kurulu kararı alınması gerekmektedir. Kıymeti : 31.500.000,00TL KDV:%20 Şerhler: Eski Eserdir. 1. ve 2. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02478253