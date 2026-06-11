T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/48 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4187 Ada, 16 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "ZEYTİNLİK" olan 511,44 m2 yüzölçümündeki taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve tesisi bulunmadığı boş arsa durumunda yüksek eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın çevresinde apartman tipi binalar bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz; 2. Çamlı Sokağa cepheli olup 6. Çiçek Sokaktan ise bu parselin orta kısmına ulaşılmaktadır. Parsel kuş uçuşu Çekirge Caddesine 260 m, Dikkaldırım Caddesine 400 m, Kükürtlü Caddesine 700 m mesafededir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4187 Ada, 16 Parsel Yüzölçümü : 511,44 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Çekirge Lami Camii Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında ön bahçe 5 metre, yan bahçe 3 metre çekme mesafeli, E.0.90, Hmax:9.50m yapılaşma koşullu ayrık nizam konut alanında kalmaktadır Kıymeti : 5.114.400,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 12:06 Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 12:06 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:06

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02484747