T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/241 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/241 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi 8186 Ada 2 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 4.918,09 m2yüzölçümündeki taşınmaz Aptal mevkiinde bulunmakta olup kadastral yolu vardır. Keşif tarihinde taşınmaz buğday ekili tarladır. Yer yer değişmekle birlikte % 5-10 meyilli bir yapıdadır. Dikdörtgen şekildedir. Taşınmazın çevresi zeytinlikler ve tarlalar ile çevrilidir. Taşınmaz imarlı sahaya 120 metre uzaklıktadır. Taşınmaz Bursa-Balıkesir yoluna kuş uçuşu 5000 metre, Akçalar mahalle meydanına 1600 metre mesafededir. Taşınmaz elektrik, içme suyu, ulaşım, çöp toplama gibi belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi 8186 Ada 2 Parsel Yüzölçümü : 4.918,09 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli "Aktopraklık Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planı"ında "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı"ında kalmaktadır. Kıymeti : 9.836.180,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanıdır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:48 Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 13:48 Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 13:48

10/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02485911