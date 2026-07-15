T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/322 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/322 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 Ada, 71 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 168,55 m2 yüzölçümündeki taşınmaz İpdere Sokak, No:4/A Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel içerisinde tek katlı yığma 6,00 m² alanlı kazan dairesinin olduğu görülmüştür. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Parselde yapı dışında kalan bahçe olarak kullanılan alanda; 20-25 yaşlarında 8 adet ayva ve 1 adet Fındık ağacı bulunmaktadır. Meyve ağaçlarının ekonomik amaçlı dikimi yapılmamış olup , hane halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 6219 Ada 71 Parsel Yüzölçümü : 168,55 m2 İmar Durumu: Bir kısmının 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde yeşil alanda kalmakta iken, BTVKBK'nın 04.08.2022 gün ve 154 sayılı kararı ile doğal sit alanı dışında iken Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak ilan edilen kısımlarında sit tescil öncesindeki yürürlükte olan imar planın geçerli olamadığı kararı bulunduğundan bu kısımlara ilişkin imar planı örneği düzenlenememektedir. Bir kısmının da yine aynı plan kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde yol ve 1. Derece doğal sit alanında kaldığı, ayrıca söz konusu taşınmazında içinde bulunduğu alanda Cumhurbaşkanlığının 1 No'lu Kararnamesinin 109/2 maddesine göre tescil kararının 02.08.2021 tarih ve 1424539 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylı (6 - 9 SK) Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı kararının bulunduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. Kıymeti : 2.702.745,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: 1. Derece Arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı. Aynı ada 73 nolu parsel üzerindeki bina bu parsele 16,69 m2 tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:36

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 Ada, 73 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Ev" olan 228,06 m2 yüzölçümündeki taşınmaz İpdere Sokak, No:4 Osmangazi/BURSAadresindedir.Parsel içerisinde 2 katlı yapı bulunmakta olup yapı dışında kalan kısımlar bahçe alanı olarak kullanılmaktadır.Zemin katta; 2 oda, 1 salon, koridor, banyo, wc ve mutfak bulunmaktadır. Isınma kalorifer ile sağlanmaktadır. Zemin katın alanı 73,84 m²'dir.1.kata; bina dışından bahçeden ayrı bir merdivenden çıkılmaktadır. 2 oda, 1 salon, banyo, wc, koridor ve mutfak bulunmaktadır. Isınma kalorifer ile sağlanmaktadır. 1. katın alanı 73,84 m²'dir.Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Meyve ağaçlarının ekonomik amaçlı dikimi yapılmamış olup , hane halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 6219 Ada 73 Parsel Yüzölçümü : 228,06 m2 İmar Durumu:71 Parsel ile aynı imar durumu. Kıymeti : 5.081.877,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: 1. Derece Arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı. Aynı ada 71 nolu parsel üzerindeki bina bu parsele 16,69 m2 tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:36 Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:36 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:36

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi İnkaya Mahallesi 106 Ada 4 Parsel numaralı yüzölçümü 3.040,65m2 olan Meyva Bahçesi vasfındaki taşınmaz; yer yer değişmekle birlikte % 8 - % 10 arası meyillidir. Taşınmazın üzerinde değişik yaş ve türde bakımsız meyve ağaçları bulunmaktadır. Verim çağında olan 35 - 40 yaşında 25 adet nar, 10 adet incir, 2 adet kiraz ve 5 adet ceviz bulunmaktadır. Taşınmazın kadastro yolu bulunmamaktadır. Belediye hizmetleri ve altyapı hizmetleri yoktur. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi İnkaya Mahallesi 106 Ada 4 Parsel Yüzölçümü : 3.040,65 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığının tespit edildiği ifade edilmektedir. Kıymeti : 16.920.575,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Korunması gerekli tabiat varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:33

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi İnkaya Mahallesi 106 Ada 5 Parsel numaralı yüzölçümü 2.149,07m2 olan Meyva Bahçesi vasfındaki taşınmaz; yer yer değişmekle birlikte % 6 - % 8 arası meyillidir. Taşınmazın üzerinde değişik yaş ve türde bakımsız meyve ağaçları bulunmaktadır. Verim çağında olan 35 - 40 yaşında 10 adet incir, 10 adet kızılcık ve 8 adet Trabzon Hurması bulunmaktadır. Taşınmazın kadastro yolu bulunmamaktadır. Belediye hizmetleri ve altyapı hizmetleri yoktur. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi İnkaya Mahallesi 106 Ada 5 Parsel Yüzölçümü : 2.149,07 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığının tespit edildiği ifade edilmektedir. Kıymeti : 11.957.885,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Korunması gerekli tabiat varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:33 Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:33 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:33

13/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02510114