T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/288 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/288 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi 4189 Ada 14 Parsel sayılı adresteki incelemede 1.Çağ sokak ile 2.Beşevler sokağa cepheli olduğu taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan yıkılmış eski ev olduğu belirlenmiş ekonomik değeri olan ekili üründe bulunmadığı ve topoğrafyasının eğimli arazi yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz etrafında genellikle 4-5-6 katlı bitişik ve ayrık nizam olarak mesken vasıflı yapılaşma olduğu görülmüş okul, market, durak, park, eczane, hastane, cami ve diğer tesislere yakın olduğu taşınmaza ulaşımın kolay olduğu özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım sağlandığı belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi 4189 Ada 14 Parsel Yüzölçümü : 415,50 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Lami Cami Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında E:1.00 Taks:0,25 ayrık nizam 4 kat konut alanında kısmende yolda ve yaya yolu (merdiven) alanında kaldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 12.465.000,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:31 Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:31

13/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02569916