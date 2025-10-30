T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/81 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/81 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi 4009 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 3.672,81 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde çelik konstrüksiyon inşaat tarzında yapılmış sundurma yapı ile içinde PVC plastik doğrama büro, basit tarzda yapılmış tuvalet yapısı, çelik konstrüksiyon ve oluklu sac örtülü sundurma tarzında yapılmış araç yıkama yeri olan sundurma yapı ve depo olarak kullanılan sundurma tarzında yapılar bulunmaktadır. Sundurma yapıların ve tuvaletin toplam inşaat alanı 375,00 m2 dir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi 4009 Ada 1 Parsel Yüzölçümü : 3.672,81 m2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı tespit edilmiştir. Kıymeti: 19.072.800,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Parsel Büyükova Korunma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:02

27/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02323098