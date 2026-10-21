T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/123 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/123 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi 618 Ada 8 Parsel sayılı 199,52 m2 yüzölçümlü "Kargir Üç Katlı Ev" vasıflı taşınmazın üzerinde bodrum kat, zemin kat, 1. Kat ve 2. Kattan meydana gelen 3A sınıfı betonarme bir yapu bulunmuş olup, yapının taban boyutları 7,89MX12,30M olarak ölçülmüştür. Bodrum Kat brüt 48,52 m2 olup depo olarak kullanılmaktadır. Zemin, 1. Kat ve 2. Kat'ın her biri 97,05 m2 brüt alanlı olup 2 oda 1 salondan oluşmaktadır. Yapının yanında 2 adet müştemilat yapısı bulunmakta olup, terk edilmiş, bakımsız durumda olduklarından ekonomik değeri olmadığı bilirkişilerce tespit edilmiştir. Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi 618 Ada 8 Parsel Yüzölçümü : 199,52 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kısmen yolda, kısmen de bitişik nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 11.345.013,00TL KDV : %20 Kaydındaki Şerhler: Doğusundaki dereye 4,36 m2 tecavüzlüdür, Zülküf Çoraklıya ait 11/7820 hisse 5 yıllık geçici inşaat şerhi 3395-26/04/1988- Osmangazi Belediyesi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:51 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:51 Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:51

19/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02573701