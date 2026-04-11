T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/25 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu adreste yapılan incelemede taşınmazın 208,00 m² alana sahip olduğu, taşınmaz niteliğinde her ne kadar ev vasfında olduğu belirtilmişse de hali hazırda boş arsa olduğu görülmüştür. Taşınmazın etrafı konut olarak yapılaşmış olup 2.kır sokağa yaklaşık 12 metre kadar cephesi bulunduğu, şehir merkezine yakın konumda olduğu, ulaşımın kolay olduğu ve her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi 2172 Ada 29 Parsel Yüzölçümü : 208,00 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında H:15,50 metre bitişik nizamda 5.kat konut alanında kaldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 5.200.000,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:00

07/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

