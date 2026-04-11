T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/339 SATIŞ



Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/339 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 2863 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Kargir Bina" olan 194,79 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Alemdar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 361 Osmangazi/BURSA adresindedir. Keşif günü binanın içerisine girilememiş olup parsel üzerindeki bina Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Normal Kattan oluşan 3 katlı binadır. Bodrum Kat depo olarak kullanılmaktadır. Bodrum Katın inşaat alanı 130,00 m2 dir. Binanın Zemin Katındaki 361/A kapı numaralı iş yerinin zeminleri seramik yer döşemesi kaplamalı, kapı ve pencereleri demir doğramadır. 361/B kapı numaralı iş yerinin zeminleri laminant parke yer döşemesi kaplamalı, kapı ve pencereleri alimünyum doğramadır. 361/C kapı numaralı iş yerinin zeminleri seramik yer döşemesi kaplamalı, kapı ve pencereleri alimünyum doğramadır. 361/D kapı numaralı iş yerinin zeminleri seramik yer döşemesi kaplamalı, kapı ve pencereleri alimünyum doğramadır. Zemin Katın inşaat alanı 165,00 m2 dir.Binanın 1. Normal Katındaki daire salon, salomanje, açık mutfak, 2 oda, banyo, tuvalet ve teras balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. 1. Normal Katın inşaat alanı 130,00 m2 dir. Taşınmaz Bursa- Ankara yoluna cepheli olup, Sırameşeler Metro istasyonuna 350 metre mesafededir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 2863 Ada 1 Parsel Yüzölçümü : 194,79 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında park alanında kalmaktadır. Kıymeti : 8.289.945,00 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

