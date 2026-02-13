T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/180 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/180 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa ili Nilüfer ilçesi Hasanağa mahallesinde kain tapunun 123 Ada 2 parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 6.132,00 m2yüzölçümündeki taşınmaz Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 4. Caddeye cephelidir. Üretim fabrikalarının olduğu bölgededir. Topoğrafik yapı itibariyle inşaat yapmaya müsait olup, çevresinde üretim fabrikaları mevcuttur. Üzerinde ekili, dikili zirai bir ürün ve yapı yoktur, Belediye ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanılan bir alandadır. İHALE KATILIMCILARININ HASANAĞA OSBDEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALMASI GEREKMEKTEDİR. Adresi: Bursa İli Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi 123 Ada 2 Parsel Yüzölçümü : 6.132,00 m2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planında, Ayrık nizam Kullanma alan katsayısı 1 Önden 10mt. Arkadan 5metre ve Yandan 5metre olarak yapılaşma şartları belirtilmiştir. Kıymeti: 129.985.032,24 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:05

11/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

