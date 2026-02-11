T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/21 TEREKE SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mahallesi 1193 Ada 11 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 11.463,17 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 2/8 Hissesi satılacaktır. Taşınmazın bir bölümünde Kapama Kiraz ve Ceviz Bahçesinin olduğu, bir bölümünde değişik yaş ve türde meyve ağaçlarının olduğu, bir bölümünün de sürülü olduğu ve yapılar olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır. Söz konusu parselin elektriği, Belediye hizmetleri ve altyapı hizmetleri bulunmaktadır. Taşınmazın 2/8 Hissesi satılacaktır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mah 1193 Ada 11 Parsel 2/8 Hisse Yüzölçümü: 11.463,17 m2 Arsa Payı : 2/8 Hisse, İmar Durumu: Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi gereği tüm ölçekteki planlarının Yürütmesi durdurulmuştur. Kıymeti : 13.364.146,66 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit-Nitelikli Doğal Korunma Alanı Belirtmesi Vardır. ;3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır. ; Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/604 Esas sayılı Mahkeme müzekkeresi ile kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır. ;5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırılık tespit edilmiştir. İl tarım müdürlüğünün görüşü alınmadan şerhin kaldırılmaması ve işlemler sonucu il tarım müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

