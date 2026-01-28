T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/254 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/254 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi, Kavaklar Mevkii, 0 ada 2224 parsel nolu, 11.800,00 m² yüzölçümlü, Tarla vasfındaki taşınmaz, halihazırda keşif günü yapılan incelemede; taşınmazın tamamında 40 yaş üstü zeytin ağaçlarının olduğu görülmüştür. Zeytin ağaçlarının budaması ve kültürel mücadelesi periyodik olarak yapılmış olup bakımlı bir bahçedir. Toprak yapısı kumlu-tınlı ve derin profillidir. Taşınmaz % 10 - 15 arası eğime sahiptir. Taşınmazın tamamı 3.sınıf tarım arazisidir. Kadastro yoluna cephesi bulunan taşınmazda bölgeye uygun her türlü tarım yapılabilir. Tarım arazisinin elektrik, kanalizasyon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetleri parselde bulunmamaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi olup köşe parselde yer almaktadır. Adresi : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi, 0 Ada 2224 Parsel Yüzölçümü : 11.800,00 m2 İmar Durumu:1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı kapsamında "Tarım Alanları"nda kalmakta olup, " Bu alanlarda Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın 6.2.4. Tarım Alanları başlıklı plan hükümleri geçerlidir. Kıymeti : 32.450.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: 6200 SK nin Ek 9. maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. - DSİ Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:45 Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 13:45 Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

