T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/315 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/315 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796 Ada, 27 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "ARSA" olan 2.344,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 2/48 arsa paylı, D2 Blok, 1.BODRUM, 2.BODRUM, ZEMİN, 1., 2. Ve Çatı Kattaki, Kat İrtifaklı, 1 bağımsız bölüm numaralı Dubleks Konut Vasıflı taşınmaz,Kültür* Mahallesi, Onurlu Sokak, Caner Sitesi, D2 Blok, No:15D/A Nilüfer/BURSA adresindedir. Taşınmazın bulunduğu bina 4 bloktan oluşan, her blokta 6 adet 6 katlı içten merdivenli tek kullanımlı mesken Caner Sitesi içerisinde bulunmaktadır. Sitede açık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır. Satışı istenen taşınmazın bulunduğu yapı2 Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kat ve Çatı Kattan oluşmakta olan betonarme karkas niteliğinde bir binadır.Keşif günü satışı istenen bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup, onaylı mimari projesine göre ve Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasında bulunan rapordaki verilere göre 2-3 yıldır kullanılmamakta ve boş olduğu belirtilmiştir. Satışı istenen D2 Blok, 1 bağımsız bölüm numaralı daire onaylı mimari projesine göre; 2.Bodrum katı; sığınak, wc ve katlar arası merdiven, 1.Bodrum kat; otopark ve katlar arası merdiven alanı, Zemin kat; salon, katlar arası merdiven ve balkon alanı, 1.Kat; hol, oda, mutfak, wc, duş, katlar arası merdiven ve balkon alanı, 2.Kat; 2 oda, hol, banyo-wc, katlar arası merdiven ve balkon, Çatı katı ise; teras mahallerinden oluşmakta olup fiili durumda ise katlarda kullanım hacimlerinin değiştirildiği belirlenmiştir. Taşınmazda asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın onaylı ruhsat projesi verisi ve planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre; taşınmazın katlarının net kullanım alanı yaklaşık 152,00 m2, toplam kullanım alanı 181,75 m2, toplam brüt alanı yaklaşık 205,00 m2 dir. Taşınmazın çevresinde genellikle site tarzında binalar bulunmaktadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 796 Ada27 Parsel D2 Blok, 1 Nolu BB Yüzölçümü : 2.344,00 m2 Arsa Payı : 2/48 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar planında konut alnında kalmakta olduğu belirtilmiştir. Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:45 Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:45 Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02382825