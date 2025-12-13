T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/136 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Saitabat Mahallesi Kocaali Mevkisi103 Ada 9 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 5.371,23 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 40-55 arasında oldukça meyillidir. Hali hazıra Makineli tarıma uygun değildir. Erozyon problemi Kadastro yolu yoktur. Toprak yapısı Kumlu-Tınlı olup orta derinlikte profilli yapıdadır. Orta bünyeli toprak profiline sahiptir, tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz Şahıs İmkanları ile sulanabilir tarım arazidir. Taşınmaz üzerinde Orman Envali ağaçlar bulunmakta olup çalılık ve ağaçlık olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz Her türlü Meyve ve Sebze gibi Tarım Ürünleri yetiştiriciliği yapmaya uygun olup, Yakınlarında Meyvelik ve Sebze yetiştiriciliği yapılan tarlalar bulunmaktadır. Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Saitabat Mahallesi 103 Ada 9 Parsel Yüzölçümü: 5.371,23 m2 İmar Durumu:1/100.000 Ölçekli Cevre Düzeni Planında ''Orman Alanlarında'' kalmaktadır. Kıymeti : 6.714.037,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:05

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Yıldırım Mahallesi 2728 Ada 26 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 141,19 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-10 arasında meyillidir. Taşınmaz Yıldırım Beyazit Camisinin karşısında bulunmaktadır. Hali hazırda boş arsa olarak kullanılmakta olup üzerinde zirai açıdan önem taşımayan yabani İncir ağaçları bulunmakta olup, üzerinde her hangi İnşaat yapısı bulunmamaktadır. 1/1.000 Ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında ''Bitişik Nizam 2 Kat Konut Alanında '' kalmaktadır. Ayrıca taşınmaz Kentsel Sit Alanı içinde 2. Derece Kentsel Sit alanıdır. Taşınmazın çevresinde genellikle 2-3 katlı binalar bulunmaktadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Yıldırım Mahallesi 2728 Ada 26 Parsel Yüzölçümü:141,19 m2 İmar Durumu: 1/1.000 Ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında ''Bitişik Nizam 2 Kat Konut Alanında '' kalmaktadır. Ayrıca taşınmaz Kentsel Sit Alanı içinde 2. Derece Kentsel Sit alanı Kıymeti: 2.117.850,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:05

11/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

