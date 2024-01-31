T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2023/119 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebligat Hk.

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Bursa Satış Memurluğunun 2023/119 Ort. Gid. Satış dosyası üzerinden Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 108 Ada, 197 Parsel, Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 123 Ada, 88 Parsel,Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 146 Ada, 16 Parsel, Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 146 Ada, 27 Parsel sayılı taşınmazlar açık artırma yolu ile satılacak olup; Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 146 Ada, 27 Parsel sayılı taşınmazın 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/03/2024 - 10:21 -Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:21 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2024 - 10:21 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:21; Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 146 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmazın 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/03/2024 - 10:01 -Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:01 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2024 - 10:01 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:01; Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 123 Ada, 88 Parsel sayılı taşınmazın 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/03/2024 - 10:31 -Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:31 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2024 - 10:31 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:31; Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 108 Ada, 197 Parsel sayılı taşınmazın 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/03/2024 - 10:11 -Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:11 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2024 - 10:11 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:11 olarak belirlenmiş belirlenmiş ve satış memurluğumuzca Birinci ve ikinci arttırma tarihlerinde belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Hissedarlardan İBRAHİM GERGİN'e tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından satış günü İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN01975330