T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/384 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/384 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Osmangazi Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9007 ada, 27 nolu parselde, 1.270,71 m² tapu alanlı, 16 / 180 arsa paylı ve niteliği ‘’ 4 KATLI BETONARME APARTMAN, İŞYERİ VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS DAİRE olan, 1. Ve 2. Kat, 1 nolu bağımsız bölümün tamamı Vo**** ES******: Ah*** oğluna (Tesis Sebebi: Satış ve İpotek: 28/04/2021) ait olduğu belirtilmektedir. Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 16/09/2019 Beyan; 3194 S.Y. Geçici 16. Maddesi Gereğince Kat Mülkiyeti Tesis Edilmiştir.1.2-İmar Durumu: Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9007 ada, 1 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası İmar Planı kapsamında, Bitişik Nizam, 2 Kat, Yerleşik konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Heyetimizce Web Tapu sisteminden yapılan incelemelerde ve dosya içerisinde bulunan Tapu Müdürlüğü’nün verilere göre; borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün 3194 sayılı imar kanunun geçici 16. Maddesi gereğince proje düzenlendiği, Yapı Kayıt Belhesi Tarih ve Numarası: 01/07/2019 – D2VGNT15 olduğu belirtilmiştir. Osmangazi Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Güneştepe* Mahallesi, 2. Meşe Caddesinin 2025 yılı arsa rayiç bedelinin 2.290,43 TL olduğu tespit edilmiştir.1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneştepe* Mahallesi, 2.Meşe Caddesi, No:85C, İç Kapı No:1 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu blok nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 2 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. 1 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve Web tapu arşivinden elde edilen onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 108,74 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 125,00 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 141,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Katı; salon, oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, katlar arası merdiven ve balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; 3 oda, hol, banyo-wc ve teras mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol, mutfak ve odaların zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında granit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve uygulaması bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz tek bloklu blok nizam apartman içerisinde bulunmakta olup yola cepheli durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikler bitişik nizam 2-4 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Meşe Caddesine cephe, Çamlık Caddesine 375 m ve Neşet Ertaş Caddesine ise 680 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 10,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.1.4-Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.9007 Ada; 27 Parsel; 1 Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 5.000.000,00 TL ( Beşmilyon Türk Lirası )

. Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9007 Ada, 27 Nolu Parsel Osmangazi / BURSA Arsa Payı :149/3584 İmar Durumu: Yok Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:07

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

